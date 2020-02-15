Игорь Додон выразил уважение и признательность ветеранам афганской войны

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Глава государства поздравил с Днём памяти героев войны в Афганистане ветеранов этого события и выразил им глубокое уважение и признательность.

О трагических событиях в Афганистане, оставивших глубокий след в нашей памяти, знают и помнят и сегодняшние поколения. В память о наших героях, проявивших на афганской войне стойкость, мужество и благородство, мы обязаны не допускать проявления любых форм дискриминации, недоброжелательства и нетерпимости. Ничто не может быть превыше мира и свободы, – отметил Додон в своём послании.

Президент подчеркнул, что руководство страны и впредь будет уделять особое внимание социальной защите ветеранов.

Мы понимаем, что в этой сфере есть ещё недочеты, и я буду контролировать, чтобы Правительство и ответственные учреждения предприняли совместные усилия для улучшения данной ситуации. Позвольте ещё раз поблагодарить вас и пожелать крепкого здоровья, благополучия и душевного спокойствия вам и вашим семьям. И пусть память о героях афганской войны навсегда сохранится в наших сердцах! – подытожил он.