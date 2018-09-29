Игорь Додон выразил соболезнования в связи со смертью деятеля гагаузского движения Степана Топала

Игорь Додон выразил соболезнования в связи со смертью деятеля гагаузского движения Степана Топала

На своей странице в социальной сети президент Молдовы отметил, что его имя навсегда вписано в историю гагаузов Молдовы.

Игорь Додон выразил свои соболезнования в связи со смертью  Степана Михайловича Топала – кавалера Ордена Республики, большого патриота, видного деятеля гагаузского движения за самоопределение.

1 декабря 1991 года Степан Михайлович Топал был избран президентом самопровозглашенной в 1989 году Гагаузской Республики. Он руководил с гагаузской стороны процессом мирной реинтеграции самопровозглашённой Гагаузской Республики в состав Республики Молдова. Результатом длительного и сложного переговорного процесса стало рождение в 1994 году АТО Гагаузия в составе Республики Молдова.

– Он прожил достойную жизнь, доблестно отстаивая свои взгляды, идеи и принципы, объединяя людей и ведя за собой к цели. В эти скорбные минуты выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким Степана Михайловича Топала. Да упокоит Господь его душу, – написал глава молдавского государства.

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