Игорь Додон выразил соболезнования президенту и народу Албании

– В моменты тяжелых испытаний для албанских граждан от имени Республики Молдова и от себя лично передаю искренние слова поддержки и наши чувства глубокого сострадания. Выражаем соболезнование родным и близким погибших и прошу Вас передать пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Республика Молдова выражает свою солидарность со всем албанским народом, – написал он.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло во вторник неподалеку от столицы Албании Тираны. По данным сейсмологов, за ним последовала череда афтершоков магнитудой выше 5. 20 человек погибли, десятки были спасены из-под развалин, а еще полтора десятка человек остаются пропавшими без вести.