Игорь Додон встретится в субботу с Владимиром Путиным

Игорь Додон встретится в субботу с Владимиром Путиным

Глава государства намерен обсудить с российским лидером вопрос поставки газа в Молдову. Об этом глава государства рассказал сегодня журналистам. 

– В субботу у меня состоится официальная встреча с Владимиром Путиным в Кремле. Предстоит принять окончательное решение по газовому вопросу, чтобы не было повышения тарифа для конечных потребителей, – сказал президент, добавив, что надеется, что это решение будет “положительным и в интересах граждан РМ”. 

Игорь Додон отметил, что это “чрезвычайно важно, в особенности с учетом приближения зимы и нового отопительного сезона”.

– Моя задача в качестве президента страны – сделать всё для того, чтобы граждане не страдали, чтобы не было повышения тарифов. Я намерен сделать все для того, чтобы тарифы не были увеличены ни на 1%. И я этим очень усердно занимаюсь. Если нужно будет ещё раз поехать с этой целью в Москву – я поеду, – добавил он. 

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