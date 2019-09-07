Игорь Додон встретится сегодня с Владимиром Путиным

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Глава государства совершает однодневный рабочий визит в Москву.

В его рамках Игорь Додон проведет переговоры с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Стороны обсудят весь комплекс молдавско-российских отношений, в том числе вопрос поставок природного газа в Республику Молдова и его транзита через Украину.

Кроме того, лидеры двух стран будут говорить о развитии двусторонних торгово-экономических отношений, о приднестровском урегулировании и внешнеполитической повестке нашей страны.