Игорь Додон встретится сегодня с Вадимом Красносельским

Игорь Додон встретится сегодня с Вадимом Красносельским

Президент Молдовы проведет сегодня, 25 апреля, встречу с лидером Приднестровья. 

Как сообщает пресс-служба президентуры, встреча пройдет в Бендерах, начиная с 10.00. Впоследствии будет объявлено о результатах беседы.

Ранее глава государства заявлял, что накопилось очень много тем, которые ему следует обсудить с лидером Левобережья.

– Эта встреча очень своевременная, потому что она состоится перед моей встречей с Владимиром Владимировичем Путиным. Я думаю, что мы должны обсудить с нашими партнерами из Приднестровья хорошие, положительные результаты прошлого года. Я знаю, что есть сейчас очень хорошие перспективы для того, чтобы мы решили вопрос автотранспорта. Я знаю, что механизм, касающийся нейтральных номеров для автомобилей, которые зарегистрированы в Приднестровье, в ближайшие недели будет утвержден. Я надеюсь, что в мае в формате 5+2  будет принято окончательное решение для того, чтобы, уже начиная с июня, все это уже применялось на практике.  Поэтому с Красносельским у нас тоже серьезная повестка дня, но это очень хорошо, что встреча перед моей поездкой в Российскую Федерацию, для того, чтобы у нас была общая картина, как двигаться дальше, – заявлял он. 

 

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