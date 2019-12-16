Игорь Додон встретится на этой неделе с Владимиром Путиным

Игорь Додон встретится на этой неделе с Владимиром Путиным

На этой неделе у руководства страны насыщенная заграничная повестка. В частности, сегодня премьер-министр Ион Кику отправился в Страсбург, а во второй половине недели посетит Рим, где встретится со многими своими коллегами из разных стран.

В то же время с 19 по 20 декабря у Игоря Додона запланирован рабочий визит в Российскую Федерацию, в рамках которого он проведет встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным, с вице-премьером России Дмитрием Козаком, а также с руководством “Газпрома” и с патриархом Кириллом. Глава государства также примет участие в неформальных заседаниях лидеров стран СНГ и лидеров стран ЕАЭС.

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