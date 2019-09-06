Игорь Додон встретился с Жозефом Долем: о чем говорили президент и председатель ЕНП (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с председателем Европейской Народной партии Жозефом Долем, который находится с визитом в Кишиневе. Стороны обсудили внутреннюю и внешнюю политическую повестку Республики Молдова, а также весь спектр отношений с Европейским союзом.

– Отметил, что в ходе недавнего визита в Брюссель у меня состоялся продуктивный и содержательный диалог с европейскими официальными лицами. Подчеркнул, что активизация и углубление двустороннего диалога с ЕС, эффективная реализация Соглашения об ассоциации и восстановление имиджа Республики Молдова крайне важны для нынешнего руководства страны и ее граждан, – сообщил Додон на своей странице в соцсети.

Глава государства поблагодарил европейского политика за личную поддержку нашей страны в ходе мирной передачи власти и преодоления политического кризиса в начале июня нынешнего года. В этом же контексте Игорь Додон подчеркнул важность сохранения консенсуса в рамках правящей коалиции и проведения конструктивного диалога между администрацией президента, правительством и парламентом для “успешного преодоления рисков и вызовов, с которыми мы сталкиваемся”.

– Особо выделил приоритеты нынешней власти, которые заключаются в реализации программы реформ, в первую очередь системы юстиции и прокуратуры, в обеспечении энергетической безопасности страны, борьбе с коррупцией по всех сферах и на всех уровнях, осуществлении мер по стимулированию экономики, организации свободных и корректных всеобщих местных выборов, укреплении демократии и правового государства и т.д. Выразил уверенность в том, что консолидированная позиция президента, парламента и правительства по внутренней и внешней повестке страны даст новый импульс нашему сотрудничеству с внешними партнерами, включая Европейский парламент. Кроме того, подтвердил, что проведение взвешенной внешней политики, сохранение статуса постоянного нейтралитета Республики Молдова и урегулирование приднестровского конфликта являются базовыми приоритетами, которые обеспечат процветание нашей страны, – подытожил глава государства.