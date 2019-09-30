Игорь Додон встретился с премьер-министром Сингапура (ФОТО, ВИДЕО)

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Первая встреча в рамках рабочего визита в Ереван у Игоря Додона состоялась с премьер-министром Республики Сингапур Ли Сяньлуном, которого пригласили на саммит Евразийского Экономического Союза для подписания Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Сингапуром.

В ходе беседы глава государства дал высокую оценку выдающимся результатам этой страны в области человеческого развития и конкурентоспособности – Сингапур по этим показателям входит в мировую десятку. Игорь Додон подчеркнул интерес Республики Молдова к использованию опыта Сингапура в развитии национальной экономики, в том числе информационных технологий, финансово-банковского сектора, инфраструктуры и так далее.

– В связи с этим указал на необходимость привлечения инвестиций из Сингапура в экономику Молдовы, исходя из успехов этой страны в данной сфере. В этом же контексте направил приглашение официальным лицам и деловым кругам Сингапура принять участие в очень крупном экономическом мероприятии в нашей стране – Moldova Business Week 2019; оно состоится 13-15 ноября в Кишиневе. Кроме того, выступил за активизацию политического диалога путем обмена визитами на уровне органов исполнительной власти. Поблагодарил премьер-министра за организацию посредством Министерства иностранных дел Сингапура программ профессиональной переподготовки, в том числе для специалистов в различных сферах из Республики Молдова, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.

В завершение встречи Игорь Додон пригласил Ли Сяньлуна совершить официальный визит в Республику Молдова и принял его приглашение посетить Сингапур в 2020 году.

