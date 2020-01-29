Игорь Додон встретился с председателем ЕСПЧ (ФОТО)

Игорь Додон встретился с председателем ЕСПЧ (ФОТО)

Глава государства провел встречу с председателем Европейского суда по правам человека Линосом-Александром Сицилианосом.

В ходе беседы Игорь Додон отметил, что в Республике Молдова всегда высоко ценили работу Высокого Суда, являющегося одним из самых известных среди наших сограждан европейских учреждений.

– В этом контексте подчеркнул, что Республика Молдова присоединилась к Европейской конвенции по правам человека в 1997 году, а наши усилия и далее будут направлены на улучшение системы национальных судебных решений, обеспечения эффективного и надлежащего выполнения Конвенции и полноценного исполнения решений ЕСПЧ, – отметил президент. 

В завершение дискуссии он подтвердил курс на взвешенную внешнюю политику между Востоком и Западом, а также на неприкосновенность юриспруденции Суда, обеспечивающего и гарантирующего стабильность в стране и регионе.

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