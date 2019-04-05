Игорь Додон встретился с патриархом Кириллом и получил его благословление на совершение благих дел для молдавского народа (ФОТО, ВИДЕО)

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В рамках рабочей поездки в Москву президент Молдовы Игорь Додон провел встречу со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Глава государства поздравил Его Святейшество с наступающим праздником Благовещения и рассказал ему о подготовке празднования на молдавской земле Светлого Христова Воскресения.

Кроме того, Игорь Додон пригласил патриарха посетить нашу страну и выразил надежду на то, что его визит состоится в ближайшее время до конца текущего года.

– Православная вера была и остается одной из основ молдавской государственности. Сохранение и укрепление нашей веры, а также семейных и других традиционных ценностей – наша важнейшая задача, – отметил Игорь Додон по итогам проведенной встречи.

В ее рамках президент получил благословление Его Святейшества на совершение благих дел для молдавского народа и двусторонних отношений между Республикой Молдова и Российской Федерацией.

– Мы вас знаем как государственного руководителя, который близко к сердцу воспринимает жизнь своего православного народа. Такого рода мировоззрение является очень важным для того, чтобы был обеспечен успех вашего труда молдавского президента. Очень рад нашей встрече, еще раз благодарю вас за такую возможность, – отметил патриарх Кирилл.