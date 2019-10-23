Игорь Додон встретился с молдавской диаспорой в Японии и консулом РМ в Сингапуре (ФОТО)

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В ходе поездки в Токио Игорь Додон встретился с представителями молдавской диаспоры в Японии, провел беседу с Почетным консулом нашей страны в Сингапуре и принял участие в приеме, организованном с целью продвижения имиджа Республики Молдова и национального виноградарства и виноделия.

В ходе встречи с нашими соотечественниками были затронуты проблемы, с которыми они сталкиваются, обсуждены вопросы экономического, культурного, правового характера, а также сотрудничества с деловыми кругами и т.д. Стороны сошлись во мнении о том, что открытие Посольства РМ в Токио облегчило доступ к консульским услугам и сохранение связей с Родиной.

– Подчеркнул, что, исходя из обязательства новой молдавской власти по выводу Республики Молдова из тупика, мы сегодня как никогда нуждаемся в поддержке и участии наших сограждан, где бы они ни находились. Отметил, что сотрудничество с молдавской диаспорой остается приоритетом внутренней и внешней политики нашего государства. В настоящее время на территории Японии проживают 156 граждан Республики Молдова, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

В ходе беседы с Почетным консулом Республики Молдова в Республике Сингапур Файселем Иршадом были обсуждены пути расширения молдавско-сингапурского сотрудничества, особенно в области туристического обмена и заимствования опыта этой страны в сфере управления и современных технологий. Игорь Додон заверил Консула в поддержке со стороны Администрации Президента и побудил его принять активное участие в продвижении Молдовы, в том числе в плане привлечения инвестиций.

А сегодняшним вечером Додон принял участие в приеме, организованном Посольством Республики Молдова в Токио с целью продвижения имиджа Республики Молдова и национального виноградарства и виноделия. На мероприятии присутствовали официальные лица из Правительства Японии, представители дипломатического корпуса, местных властей, компаний-импортеров винодельческой продукции из Республики Молдова, представители молдавской диаспоры Японии, деловых кругов и др.

– Дал высокую оценку содействию японской стороны в продвижении экспорта вин из Республики Молдова, в том числе национального бренда «Вина Молдовы», а также за увеличения числа экономических агентов, заинтересованных в экспорте вина из Молдовы в Японию. В этом контексте приветствовал то, что на протяжении последних трех лет экспорт винодельческой продукции на японский рынок демонстрирует положительную динамику. Так, в 2018 году в эту страну было поставлено 270,3 тысяч литров вина на сумму около 669 тысяч долларов. В сравнении с 2016 годом зафиксировано увеличение объема на 80%, а по стоимости – в 2,3 раза. А за восемь месяцев текущего года на рынок Японии экспортировано 110,5 тысяч литров вина на сумму 240 тысяч долларов, и тенденция к росту сохраняется. В завершение встречи отметил те усилия, которые предпринимает Администрация Президента для продвижения взвешенной внешней политики, предусматривающей установление взаимовыгодных отношений со странами и Востока, и Запада, – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети.