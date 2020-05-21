Игорь Додон вручил Орден Республики еще одному ветерану ВОВ (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон отправился сегодня в гости к 94-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию Дыкову, чтобы поздравить его с недавно прошедшим Днём Победы.

Герой участвовал в боях за освобождение Болгарии, Венгрии и Австрии, удостоился множества наград: «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За победу над Германией», и др. Глава государства искренне поздравил ветерана и вручил ему высшую награду нашей страны – Орден Республики. Президент пожелал ему здоровья, неиссякаемой энергии и заботы со стороны родных.

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