Игорь Додон вручил «Орден Почета» Федерике Могерини (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон вручил «Орден Почета» Федерике Могерини (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня Указом Президента Республики Молдова в знак глубокой признательности за существенное содействие развитию и укреплению дружеских партнерских отношений между Республикой Молдова и Европейским союзом Игорь Додон вручил Федерике Могерини, Верховному представителю Европейского союза по внешней политике и безопасности, государственную награду «Орден Почета».

Церемония прошла в здании президентуры.

Напомним, что сегодня же глава государства и европейская гостья провели двустороннюю встречу.

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