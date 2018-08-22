Игорь Додон впервые встретился с новым послом Турции в Молдове (ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон провел сегодня, 22 августа, первую встречу с новым Послом Турецкой Республики в нашей стране Е.П. Гюролом Сёкменсюером.

В ходе беседы был проведен широкий обмен мнениями по внутренней ситуации в Республике Молдова в свете предстоящих парламентских выборов, а также по вопросам, касающимся Гагаузии.

Глава молдавского государства выразил сожаление в связи с тем, что парламентское большинство не приняло пакет законов по Гагаузии в том варианте, в котором они были разработаны смешанной рабочей группой Парламента Молдовы, Народного собрания Гагаузии и гражданского общества. В то же время он высказал уверенность, что парламент следующего созыва примет эти законы в предложенном виде.

Отдельно Додон поблагодарил турецкого собеседника за все экономические и социальные проекты, которые реализованы Турецкой Республикой в Республике Молдова, особенно в Гагаузии, посредством Агентства TIKA.

– В этом контексте мы обсудили процесс реконструкции здания Администрации Президента, которая проводится при поддержке правительства Турции. С удовлетворением отметил, что работы проходят по установленному графику. Соответственно, 27 августа, как и было обещано, капитальная реконструкция будет завершена, после чего останется лишь уладить технические вопросы и оснастить помещения Администрации мебелью, закупку которой также финансирует турецкая сторона, – отметил президент.

Официальное открытие здания Администрации Президента состоится в рамках запланированного на сентябрь-октябрь официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.