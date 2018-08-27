Игорь Додон возложил цветы на мемориале «Вечность» и к памятнику Штефану чел Маре (ФОТО)

27-я годовщина провозглашения независимости Республики Молдова – это знаменательное событие для молдавского народа.

Это отметил президент Молдовы Игорь Додон. Он заметил, что, несмотря на молодость нашего государства, его государственность насчитывает века и ведет свое летоисчисление с 1359 года. Президентским указом 2018 год был объявлен Годом Святого Штефана Великого, а в следующем году будет отмечаться 660-летие молдавского государства.

По сложившейся традиции, в этот день вместе с президентскими советниками и представителями дипломатического корпуса Игорь Додон принял участие в возложении цветов к памятнику «Скорбящей матери» на Мемориальном комплексе «Вечность», а также к памятнику Штефану чел Маре.

– За прошедшие 27 лет мы доказали способность построить молдавское государство, несмотря на то, что нашей стране пришлось пройти через многие испытания и вызовы. К сожалению, и по сей день нам приходится сталкиваться с множеством вызовов, но я уверен, что мы справимся и добьемся успеха. В качестве президента страны сделаю все возможное для сохранения и дальнейшей консолидации национального государства во благо нашего народа. Только вместе мы сможем построить целостную, мирную и процветающую Молдову, – заявил Игорь Додон.