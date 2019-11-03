Игорь Додон: В истории Кишинева началась новая, позитивная страница!

Игорь Додон: В истории Кишинева началась новая, позитивная страница!

“В истории Кишинева началась новая, позитивная страница”, – об этом заявил президент страны Игорь Додон, комментируя победу Иона Чебана на выборах генерального примара муниципия. Глава государства поздравил с этим событием всех кишиневцев. 

Игорь Додон поздравил Иона Чебана с победой на выборах, отметив, что он должен стать примаром для всех кишиневцев, в том числе для тех, кто голосовал и не за него.

– Те, кто голосовал не за Иона Чебана, также хотят перемен к лучшему. Мы не хотим делить людей на тех, кто проголосовал за Чебана, и тех, кто проголосовал за Нэстасе. Все они – жители Кишинева. Никакой эйфории. Люди ждут результатов, – сказал Додон, призвав Иона Чебана не заниматься политикой в примарии. 

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