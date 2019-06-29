Игорь Додон в день рождения ПСРМ: Мы остаемся в единой команде!

Игорь Додон в день рождения ПСРМ: Мы остаемся в единой команде!

Сегодня Партия социалистов Республики Молдова отмечает 22-летнюю годовщину своего существования. По этому случаю президент страны, неформальный лидер ПСРМ Игорь Додон обратился с посланием на своей странице в соцсети. 

– С этой партией связан целый период в моей жизни. Эту партию мне выпала честь возглавить в далёком 2011 году. Эта партия под моим руководством впервые стала крупнейшей парламентской партией страны. Эта партия выдвинула меня в президенты страны. Каждый член Партии социалистов, каждый депутат парламента, примар или советник, каждый активист этой партии – член моей команды. Все эти люди на протяжении долгих восьми лет были и остаются рядом со мной. Это партия, в поддержке которой я всегда уверен, – подчеркнул он. 

Игорь Додон также выразил слова особой благодарности нынешнему председателю Партии социалистов Зинаиде Петровне Гречаный, которая совсем недавно стала председателем Парламента Республики Молдова.

– Искренне верю, что вместе мы добьёмся многих успехов в преобразовании нашей страны, в превращении Молдовы в процветающее государство. С праздником, друзья! Мы остаёмся в единой команде. Уверен: мы друг друга не подведём! – подытожил он. 

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