Игорь Додон в 100-летний юбилей Ивана Бодюла: Это человек, на деле доказавший свою преданность стране и народу

Если нужно было бы присвоить кому-то звание руководителя-государственника нашей страны, то его, бесспорно, заслуживает Иван Бодюл.

Об этом в день 100-летия со дня его рождения заявил президент Молдовы Игорь Додон. По его словам, за годы пребывания Бодюла во главе Молдавской ССР, под его эффективным руководством была возведена большая часть крупных сооружений в Кишиневе и в стране.

Были построены тысячи жилых домов, зданий, государственных учреждений, базы отдыха, сельские клубы, библиотеки, ателье, фабрики, заводы, автостанции, была создана сельскохозяйственная и промышленная инфраструктура. Были проложены сотни километров дорог, высажены десятки тысяч гектаров виноградников и садов, созданы молдавские марки товаров и продуктов, которыми мы гордимся и по сей день.

– Иван Бодюл был колоссальной личностью, свидетельством чему служат его масштабные достижения в хозяйстве страны. Сегодня исполняется 100 лет со дня его рождения. Мы должны хранить память о нем как о человеке, на деле доказавшем свою преданность нашей стране и нашему народу, – сказал глава молдавского государства.