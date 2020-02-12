Игорь Додон трогательно поздравил супругу с днём рождения (ФОТО)

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Сегодня первая леди страны Галина Додон празднует день рождения. По этому случаю глава государства посвятил ей трогательное послание на своей странице в соцсети.

– С днём рождения, наша дорогая! И в моменты радости, и в моменты грусти супруга всегда была рядом, и я глубоко признателен ей за понимание, за нежность и за мудрость, с которой она создала гармонию в нашей семье. Когда жена и муж становятся настоящими партнёрами в жизни, любое испытание по плечу. Не устану повторять, что хорошая жена – благословение для мужчины, – отметил Игорь Додон.

Глава государства опубликовал и архивные фотографии студенческих лет. – Мы познакомились на студенческой свадьбе 25 лет назад, и с тех пор не расставались, – добавил он.