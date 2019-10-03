Игорь Додон созвал специальное заседание в связи с многочисленными инцидентами в молдавской авиации: какие решения были приняты (ФОТО, ВИДЕО)

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В связи с многочисленными инцидентами, которые имели место в сфере гражданской авиации, президент провел сегодня внеочередное рабочее совещание с представителями профильных ведомств и компаний: Министерства экономики и инфраструктуры, Министерства внутренних дел, Службы информации и безопасности, Управления гражданской авиации, компании MoldATSA и Международного аэропорта Кишинева.

Ответственные лица представили отчет о текущей ситуации в области обеспечения авиационной безопасности, а также о проблемах, с которыми они сталкиваются в этом процессе. Кроме того, были изучены обстоятельства опасного инцидента, который имел место 30 сентября в Международном аэропорту Кишинева с участием самолета авиакомпании “Fly One”.

– Исходя из того, что подобные инциденты подрывают безопасность пассажиров, распорядился провести межведомственную проверку с целью разработки плана эффективных мер во избежание подобных ситуаций в будущем и с привлечением, при необходимости, международных экспертов. Поручил секретарю Высшего совета безопасности взять под строгий контроль все действия, которые в дальнейшем будут предприняты в области обеспечения авиационной безопасности, и представлять регулярные отчеты членам ВСБ, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.