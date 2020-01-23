Игорь Додон совершит визит в Сербию по приглашению президента этой страны (ФОТО, ВИДЕО)

0

В ходе поездки в Иерусалим Игорь Додон провел встречу с Президентом Республики Сербия Александром Вучичем.

Глава государства приветствовал установившийся между двумя странами диалог и выступил за его активизацию на уровне высшего руководства. В этом контексте Игорь Додон с удовлетворением констатировал постоянное общение с Александром Вучичем в ходе многочисленных встреч на площадках международных мероприятий, а также контакты, установившиеся между премьер-министрами двух государств.

– В то же время обсудили и углубление торгово-экономических связей, в том числе через укрепление сотрудничества между Торгово-промышленными палатами Республики Молдова и Республикой Сербия. Заметил, что объем нашей двусторонней торговли остается несущественным и требует полноценной реализации. Подчеркнул также, что наши страны подписали 13 соглашений в различных областях, а еще десять ожидают дальнейших переговоров, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

В завершение встречи он принял приглашение президента Сербии совершить официальный визит в эту страну в первой декаде апреля нынешнего года.