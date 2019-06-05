Игорь Додон совершает визит в Санкт-Петербург по приглашению Владимира Путина

Игорь Додон совершает визит в Санкт-Петербург по приглашению Владимира Путина

Этим утром глава государства отправился с кратким рабочим визитом в Санкт-Петербург, где по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина примет участие в XXIII Международном экономическом форуме и выступит на нем с речью.

Кроме того, глава государства проведет встречи с руководством секретариата Межпарламентской Ассамблеи СНГ и Экономической комиссии ООН, главами «Газпрома» и «Сбербанка». В Петербурге также пройдет заседание Молдавско-российского экономического совета с участием высокопоставленных представителей Правительства Российской Федерации.

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