Игорь Додон совершает визит в Минск по приглашению Александра Лукашенко (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон совершает визит в Минск по приглашению Александра Лукашенко (ФОТО, ВИДЕО)

Президент Молдовы прибыл с кратким рабочим визитом в Республику Беларусь, где по приглашению своего белорусского коллеги Александра Лукашенко примет участие в торжественной церемонии открытия Вторых Европейских Олимпийских игр. Из Молдовы в соревнованиях участвуют 50 спортсменов. 

Кроме того, в Минске у Игоря Додона состоятся двусторонние переговоры с главами нескольких государств и правительств, в том числе с премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым и вице-премьером Дмитрием Козаком.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md