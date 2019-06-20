Игорь Додон совершает визит в Минск по приглашению Александра Лукашенко (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы прибыл с кратким рабочим визитом в Республику Беларусь, где по приглашению своего белорусского коллеги Александра Лукашенко примет участие в торжественной церемонии открытия Вторых Европейских Олимпийских игр. Из Молдовы в соревнованиях участвуют 50 спортсменов.

Кроме того, в Минске у Игоря Додона состоятся двусторонние переговоры с главами нескольких государств и правительств, в том числе с премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым и вице-премьером Дмитрием Козаком.