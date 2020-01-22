Игорь Додон совершает рабочий визит в Израиль

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По приглашению президента Израиля Реувена Ривлина Игорь Додон совершает рабочий визит в эту страну. Глава государства примет участие во Всемирном форуме памяти Холокоста.

Масштабное мероприятие пройдет проходит в преддверии 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц и Международного дня памяти жертв Холокоста, инициированного Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году. В нем примут участие главы 46 государств — президенты, премьер-министры, представители королевских домов и парламентские лидеры Европы, Северной Америки и Австралии. Ранее организаторы сообщили, что на форуме выступят президент Израиля Реувен Ривлин, президент России Владимир Путин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Франции Эммануэль Макрон, принц Уэльский Чарльз и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

На “полях” мероприятия глава государства проведет ряд двусторонних встреч со своими коллегами.