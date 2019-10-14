Игорь Додон совершает поездку в Гагаузию (ФОТО, ВИДЕО)

0

Президент Молдовы Игорь Додон отправился с рабочей поездкой в Гагаузскую автономию, где провел встречу с руководителем региона Ириной Влах. В беседе принял участие и председатель Народного собрания Гагаузии Владимир Кысса.

Стороны обсудили текущие вопросы развития автономии, отметили успешную реализацию ряда важных социальных и гуманитарных проектов и проанализировали планы дальнейшего развития региона. Отдельно рассмотрели подготовку к празднованию 25-летия со дня принятия Парламентом Республики Молдова Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)». Кроме того, они говорили о принятии Парламентом РМ трех законопроектов по Гагаузии, направленных на гармонизацию республиканского и регионального законодательства.

– В этом контексте Ирина Влах озвучила идею о проведении заседания рабочей группы в составе депутатов Парламента РМ и Народного собрания Гагаузии. В свою очередь, я сообщил госпоже башкану о том, что на ближайшем заседании парламента фракция пропрезидентской Партии социалистов выступит с инициативой о принятии пакета этих законопроектов, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

После Комрата Игорь Додон намерен посетить село Чишмикиой и, в частности, образцовый детский сад, построенный по личному указанию и при поддержке Президента Республики Туркменистан Гурбангулы Бердымухамедова. Кроме того, глава государства отправится в местную церковь и встретится с жителями села. Затем он отправится в село Этулия, где также навестит воспитанников детского сада и проведет беседу с местными жителями.

Завершающим пунктом рабочей поездки станет город Вулканешты, который сегодня отмечает Храмовый праздник. В связи с этим Игорь Додон передаст церковную утварь местному храму и вместе с жителями отметит День города.