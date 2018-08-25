Игорь Додон с супругой посетили один из древнейших монастырей Молдовы в селе Жапка (ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон вместе с со своей супругой, Первой Леди страны Галиной Додон посетили сегодня Монастырь Воздвижения Господне в селе Жапка Флорештского района.

Жапский монастырь – единственный монастырь в Республике Молдова, который не прекращал своей деятельности в советский период, и считается одним из самых древних монастырей в Молдове.

Монашеская обитель расположена на каменном утесе недалеко от Днестра и окружена потрясающими по свей красоте пейзажами. На территории монастыря находятся три источника, вода в которых считается целебной.

– Призываю граждан посещать отечественные церкви и монастыри и участвовать в церковных службах. Только с сохранением и продвижением наших православных ценностей, завещанных нам нашими предками, у нашей страны есть будущее, – выразил уверенность глава молдавского государства.