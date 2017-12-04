Игорь Додон рассказал, чем грозит затягивание принятия законов о Гагаузии парламентом

Президент Молдовы Игорь Додон провел сегодня, 4 декабря, встречу с башканом АТО Гагаузия Ириной Влах. Стороны обсудили ситуацию в стране и в регионе.

В частности, Игорь Додон высоко оценил результаты, которых добивается Гагаузская автономия при ответственной политике Ирины Влах.

В автономии реализуются многие социальные и экономические проекты. Налаживается двустороннее и многостороннее сотрудничество с Россией, Турцией, рядом стран ЕС, а также отдельными регионами этих государств, — отметил он.

Отдельно президент и башкан автономии затронули тему бюджета на 2018 год. Принятие документа ожидается до конца этой недели. Игорь Додон выразил надежду, что закон о бюджете будет принят, и будет найден компромисс между ветвями власти автономии на благо жителей региона.

Участники встречи обсудили и вопрос принятия парламентом законов о Гагаузии. Игорь Додон подтвердил свою позицию: данные законы должны быть приняты в той форме, в которой они были разработаны рабочей группой, без какого-либо существенного дополнительного вмешательства.

— Считаю, что затягивание принятия парламентским большинством законов о Гагаузии может оказать и негативное воздействие на укрепление мер доверия между двумя берегами Днестра и вообще на весь процесс приднестровского урегулирования. Это ещё раз демонстрирует, что правительство и парламентское большинство не торопятся реализовывать взятые на себя обязательства в отношении регионов Молдовы, — отметил он.

Также обсудили вопрос о возврате местных законов, связанных с попыткой влиять на телерадиовещательную политику региона. Ирина Влах вернула на доработку в Народное собрание Гагаузии закон «Об общественной компании «Gagauziya Radio Televizionu». Игорь Додон выразил уверенность, что в вопросе телерадиовещания власти Гагаузии должны руководствоваться Конституцией Республики Молдова, Законом РМ «Об особом правовом статусе Гагаузии» и нормативными актами Гагаузской автономии.

— Гагаузия продолжает быть одним из столпов молдавской государственности. Выразил надежду, что новый год будет еще более успешным для Гагаузии и ее жителей, и что население Гагаузии примет активное участие в предстоящих в наступающем году выборах в Парламент Республики Молдова, — подытожил Игорь Додон по завершении проведенной встречи.