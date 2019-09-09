Игорь Додон раскрыл подробности предстоящего Молдо-российского экономического форума (ВИДЕО)

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С 20 по 21 сентября в Кишиневе пройдет второй Молдо-российский экономический форум. Если в прошлом году его участниками стали порядка 500 человек, то в этом их количество увеличится вдвое. Об этом президент Игорь Додон рассказал в рамках специального выпуска на телеканале “НТВ Молдова”.

– Предварительно прилетает Дмитрий Николаевич Козак. Мы выступим вместе на форуме. Кроме этого, приезжают два губернатора – Башкирии и Омска. А на уровне вице- и начальников департаментов – несколько десятков регионов РФ. Это кроме потенциальных инвесторов, – рассказал он.

По словам Додона, с утра 20 сентября будет проходить работа в 10-12 секциях: экономика, сельское хозяйство и так далее. На “полях” форума российские и молдавские инвесторы смогут провести реальные переговоры о сотрудничестве и даже заключить конкретные контракты. А после обеда состоится пленарное заседание. На него приглашены известные политологи – например, Александр Рар.

21 сентября работа продолжится в регионах: часть участников отправится в Гагаузию, остальные – в другие районы страны. Глава государства надеется, что мероприятие даст новый импульс инвестиционному климату и двусторонним экономическим отношениям.

– В прошлом году все ждали политической развязки. Инвесторы очень настороженно относились. Сейчас открытости больше. Ожидания – самые оптимистические, – добавил он.