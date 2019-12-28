Игорь Додон: Путин никого не наказывает, но и ничего не забывает

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Об отличительных чертах Владимира Путина, его роли в мировой истории, возвращении России статуса великой державы и интересе президента РФ к полезному для здоровья вину в интервью для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны, рассказал президент Молдавии Игорь Додон.

Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.

— Вы проработали с Путиным несколько лет. Какие отношения у вас сложились? Можно ли назвать их дружескими?

— Наши встречи всегда проходят в очень открытой и искренней атмосфере. Владимир Владимирович Путин помог осуществить целый ряд очень важных проектов и решить конкретные вопросы для укрепления взаимовыгодного партнерства России и Молдовы. В настоящее время молдово-российское сотрудничество наполняется конкретным содержанием стратегического партнерства. Вместе с тем для меня является примером позитивный настрой президента России и его вера в будущее своей страны, интересы которой он последовательно защищает. Мы видим, что такой подход находит поддержку у абсолютного большинства граждан России и пользуется заслуженным уважением далеко за ее пределами. Можно ли назвать наши отношения дружескими? Дружба – это вне работы. Владимир Путин для меня является во многом примером служения своему государству и своему народу. Я действительно очень многому научился у президента России, особенно в том, как защищать интересы государства и уметь принимать решения, несмотря на различные трудности и сложные ситуации.

— Какое самое яркое впечатление осталось у вас после первой встречи с Путиным?

— Во время нашей первой встречи, которая состоялась осенью 2014 года, первое, что я для себя отметил, это насколько хорошо Владимир Владимирович знаком с ситуацией в Республике Молдова. Он знает и помнит многих видных молдавских политических и культурных деятелей, знаком с экономическими показателями развития нашей страны в советское время и сейчас. Он запомнился мне открытым в желании помочь Молдове. И со временем я неоднократно мог убедиться в том, что его желание искреннее и подкрепляется конкретными делами, направленными прежде всего на защиту интересов простых людей.

— Вы встречались со многими мировыми лидерами, чем запомнился Путин, чем он вас удивил или поразил, какие его отличительные черты?

— Запомнился мне тем, что по-отечески хорошо принял. На каждой нашей встрече, сколько бы она ни длилась, я чувствую, что могу прямо и открыто высказывать свои мысли, давать оценку происходящим событиям. Мы очень откровенно обсуждаем сложные вопросы, и это позволяет нам достаточно быстро достигать взаимопонимания и находить решения по тем проблемам, которые стоят на повестке дня во взаимоотношениях между Республикой Молдова и Российской Федерацией. Удивительным для меня является, как он и спустя десятилетия помнит до мельчайших деталей определенные события, которые имели место в истории молдово-российских отношений. Отличительной чертой характера Путина являются его слова о том, что он никого не наказывает, но при этом подчеркивает, что ничего не забывает. Еще он умеет сохранять поразительное спокойствие даже в очень сложных ситуациях, особенно касающихся вопросов безопасности.

— Войдет ли Путин в мировую историю, на ваш взгляд? Как бы вы охарактеризовали период его правления?

— Да, безусловно, он уже часть мировой истории, и я не сомневаюсь, что Владимир Путин займет достойное место в череде ярких представителей государства российского. За достаточно короткий период своей деятельности он вернул России статус великой державы, сумел задать другой тон поведения России в мире уже в качестве полноправного участника глобальных политических и геополитических процессов. К примеру, получившая широкую известность речь президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, где он изложил свою позицию в отношении глобальной системы безопасности. Сегодня можно с уверенностью утверждать, что ни один существенный глобальный вопрос мировой политики не может быть решен без участия России. Под руководством Владимира Путина Россия преодолела непростой период своего возрождения. Я уверен, что действующий президент России приложит еще много усилий для того, чтобы будущие поколения российских граждан могли реализовать свой интеллектуальный, научный, творческий потенциал и чтобы экономическое развитие России приобрело долгосрочный и устойчивый характер.

— На ваш взгляд, не идет ли во вред долгое нахождение у власти, это дает преимущества или идет в минус? В чем секрет политического долголетия Путина?

— У каждой страны есть своя история с преемственностью власти. Многолетнее пребывание у власти имеет свои преимущества. К примеру, решение стратегических задач для государства вряд ли удастся решить за время одного электорального цикла в несколько лет. И мы это хорошо видим на примере многих стран. Минус у долголетнего пребывания зачастую связан со слабой эффективностью функционирования институтов власти. Вопрос о секрете политического долголетия Владимира Путина неоднократно задавали и самому президенту России. Я согласен с аргументом, что секрет его политического долголетия это его действия, которые соответствует интересам абсолютного большинства граждан Российской Федерации. Он умеет держать удар и смотреть вперед, чем вселил в граждан России надежду на лучшее будущее.

— Можете вспомнить какую-то веселую историю, удачную шутку, сказанную Путиным?

— Однажды Владимир Владимирович поинтересовался у меня, учитывая, что Молдавия славится своим вином, вино какой выдержки является самым полезным для здоровья. Может быть, 10-15-летней выдержки или более? На что я ему ответил, что самое полезное и здоровое вино – со сроком выдержки до одного года. В таком вине нет никаких консервантов или добавок, только натуральный напиток. Владимир Путин улыбнулся и сказал: “Как оказывается все просто!” И подчеркнул, что он это обязательно запомнит.