Игорь Додон провёл встречу с председателем Народного собрания Гагаузии (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с председателем Народного собрания Гагаузии Владимиром Кысса. Стороны обсудили широкий круг вопросов социально-экономической жизни автономии. Господин Кысса поблагодарил президента Молдовы за участие в дискуссии с гагаузскими депутатами 21 января в Комрате.

В контексте политической дискуссии стороны рассмотрели проблему принятия Парламентом Республики Молдова пакета законодательных актов, направленных на приведение регионального законодательства в соответствие с национальным.

– Аппарат Президента подготовил свои предложения в форме законодательной инициативы главы государства и вскоре направит их для предварительного обсуждения рабочей группе в составе депутатов Парламента Республики Молдова и Народного собрания Гагаузии, – написал Додон на своей странице в социальной сети.