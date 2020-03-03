Игорь Додон провёл встречу с министром-президентом Валлонии (ФОТО, ВИДЕО)

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В ходе рабочего визита в Брюссель президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с министром-президентом Валлонии Элио ди Рупо.

Глава государства выразил удовлетворение нынешним уровнем двусторонних отношений между Республикой Молдова и Королевством Бельгия и отметил интерес нашей страны к расширению сотрудничества также на уровне регионов. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

Додон также приветствовал намерение деловых кругов Валлонии к проведению бизнес-форума в Молдове нынешней осенью. Кроме того, он отметил привлекательность нашей страны как регионального экономического, логистического и IT-хаба между Евросоюзом, СНГ и Турцией.

– Учитывая, что Валлония – франкоязычный регион Бельгии, а Республика Молдова – полноправный участник Международной организации франкофонии, я выступил за укрепление нашего сотрудничества в образовательной, культурной и гуманитарной сфере, – отметил президент Молдовы.