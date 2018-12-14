Игорь Додон провёл встречу с экспертами Национального демократического института США (ФОТО)

Сегодня Игорь Додон провёл встречу с международными экспертами Национального демократического института США, которые прибыли в Молдову с оценочной миссией перед парламентскими выборами 24 февраля 2019 года.

В ходе встречи президент Молдовы разъяснил американским экспертам суть президентской стратегии сбалансированной внешней политики между Западом и Востоком на основе конституционного принципа постоянного нейтралитета. Кроме этого, глава молдавского государства подчеркнул высокий интерес к организации свободных и корректных выборов в соответствии с международными стандартами.

– Выступил за максимально широкий мониторинг выборного процесса и увеличение количества наблюдателей, – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети.