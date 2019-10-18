Игорь Додон провел встречу с Зинаидой Гречаный (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с Председателем Парламента Республики Молдова Зинаидой Гречаный. Стороны обсудили вопросы текущей повестки высшего законодательного органа, в том числе доклад специальной парламентской комиссии по выяснению обстоятельств хищения денег из банковской системы Республики Молдова.

Зинаида Гречаный, которая является также руководителем Партии социалистов, проинформировала Игоря Додона о деятельности политического формирования, в том числе по вопросу его участия в предстоящих всеобщих местных выборах.

– В качестве председателя ПСРМ Зинаида Гречаный пригласила меня принять участие в расширенном заседании парламентской фракции Партии социалистов, которое намечено на период после местных выборов, – сообщил Игорь Додон.