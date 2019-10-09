Игорь Додон провел встречу с вице-губернатором Санкт-Петербурга (ФОТО, ВИДЕО)

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В рамках церемонии открытия четвертого Международного фестиваля «Добровидение» в Санкт-Петербурге Игорь Додон провел рабочую встречу с первым заместителем губернатора, временно исполняющей обязанности градоначальника северной столицы Любовью Совершаевой.

Стороны обсудили различные вопросы, касающиеся торгово-экономических, культурных, образовательных и гуманитарных связей между Республикой Молдова, включая регионы, и Санкт-Петербургом. Также они констатировали повышенный взаимный интерес наших сторон с учетом уже подписанных соглашений о сотрудничестве с Гагаузской автономией, городом Бельцы и других, и отметили необходимость углубления диалога по ряду направлений.

Любовь Совершаева с благодарностью приняла приглашение Игоря Додона посетить Республику Молдова с рабочим визитом.