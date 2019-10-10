Игорь Додон провел встречу с президентом Туркменистана (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон прибыл с рабочим визитом в Ашхабад для участия в Совете глав государств СНГ. Первая встреча у главы нашего государства состоялась с Президентом Республики Туркменистан Гурбангулы Бердымухамедовым.

Игорь Додон подчеркнул важность беседы в контексте укрепления двусторонних отношений. Он напомнил, что предыдущая встреча с Президентом Туркмении прошла в сентябре 2017 года на открытии Пятых Азиатских игр, а официальный визит Президента Республики Молдова в Ашхабад состоялся в апреле 2015 года.

– Заметил при этом, что политический диалог между двумя государствами развивается более динамично, чем торгово-экономические связи, которые нуждаются в дополнительном стимулировании и не соответствуют нашему реальному потенциалу. Кроме того, указал на необходимость возобновления работы Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая не собиралась более четырех лет. В то же время есть обоюдный интерес к проведению бизнес-форумов, поскольку туркменская сторона готова увеличить импорт молдавской аграрной продукции и экспорт природного газа в Республику Молдова, – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Глава государства также выразил благодарность туркменским партнерам за реализацию ряда социальных и гуманитарных проектов в Республике Молдова и, в частности, в Гагаузской автономии, где в селе Чишмикиой был построен образцовый детский сад по личному указанию и с помощью президента Туркменистана.

В завершение встречи Игорь Додон дал высокую оценку внешнеполитической стратегии Туркменистана, основанной на принципе постоянного нейтралитета, признанного в декабре 1995 года на уровне Генеральной Ассамблеи ООН. Президент подчеркнул, что Республика Молдова изучает опыт Туркменистана и продвигает взвешенную внешнюю политику на основе конституционного принципа постоянного нейтралитета.