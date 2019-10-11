Игорь Додон провел встречу с президентом Таджикистана (ФОТО, ВИДЕО)

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В Ашхабаде Игорь Додон провел рабочую встречу и с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Стороны с удовлетворением отметили активность стран на двустороннем уровне и в рамках СНГ и других международных площадок.

В частности, было подчеркнуто, что после предыдущей рабочей встречи президентов «на полях» саммита СНГ в Душанбе в сентябре 2018 года состоялось третье заседание Межправительственной Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и ознакомительный визит в Молдову группы сельскохозяйственных производителей из Таджикистана, интересовавшихся опытом наших специалистов в плодоовощной сфере, виноградарстве и виноделии.

Игорь Додон и Эмомали Рахмон отметили также, что двусторонняя договорно-правовая база включает 13 межправительственных и межведомственных соглашений, и разрабатываются еще 7 проектов документов, в частности, в области торгово-экономического сотрудничества, связи, миграции, воздушного сообщения.