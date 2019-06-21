Игорь Додон провел встречу с президентом Сербии (ФОТО, ВИДЕО)

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В ходе визита в Республику Беларусь Игорь Додон провел рабочую встречу с Президентом Республики Сербия Александром Вучичем, который прибыл в Минск на церемонию открытия Европейских игр сегодня вечером.

– С удовлетворением констатировал дружеские отношения между Молдовой и Сербией, в том числе на самом высоком уровне, выразив уверенность в том, что сегодняшняя встреча придаст новый импульс молдавско-сербским отношениям. Отметил, что за 24 года с момента установления дипломатических отношений диалог между нашими странами динамично развивался практически во всех областях, представляющих взаимный интерес. Кроме того, подчеркнул, что постоянные контакты между главами государств будут способствовать укреплению торгово-экономических связей, потенциал которых реализуется не в полной мере. В связи с этим выступил за увеличение торгового оборота, в том числе путем поощрения сотрудничества между Торгово-промышленными палатами Молдовы и Сербии, – отметил президент на своей странице в соцсети по итогам проведенной беседы.

Кроме того, Игорь Додон подтвердил официальную позицию Республики Молдова, которая заключается в поддержке суверенитета и территориальной целостности Сербии.

Глава государства также рассказал президенту Сербии о нынешней политической ситуации в Республике Молдова, подчеркнув, что национальный консенсус между парламентскими силами с разными взглядами и поддержка со стороны внешних партнеров дают нам хорошие шансы на сохранение стабильности и устойчивое развитие страны путем продвижения взвешенной внешней политики.

В завершение встречи Игорь Додон добавил, что Президент Республики Сербия – желанный гость в Молдове, и повторно пригласил его совершить официальный визит в нашу страну осенью нынешнего года.