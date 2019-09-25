Игорь Додон провел встречу с президентом Казахстана (ФОТО, ВИДЕО)

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В продолжение визита в Нью-Йорк Игорь Додон встретился с Президентом Республики Казахстан Касымом-Жомартом Токаевым. В ходе беседы глава нашего государства отметил договорённости, к которым стороны пришли во время первой встречи 28 мая текущего года в Нур-Султане и сошлись во мнении о необходимости укрепления двустороннего диалога во многих областях, представляющих взаимный интерес, в том числе по вопросу открытия посольств в Кишиневе и Нур-Султане.

В этом же контексте сегодня Игорь Додон и Касым-Жомарт Токаев обсудили возможность обмена визитами на уровне исполнительной и законодательной власти в 2020 году.

– Что касается торгово-экономических отношений между Молдовой и Казахстаном, мы были едины во мнении о необходимости приложить больше усилий в этой области с целью полноценной реализации имеющегося потенциала. В то же время было отмечено, что двусторонняя Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству не собиралась четыре года, что не соответствует духу нашего партнёрства, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

В завершение встречи стороны договорились продолжить двусторонний диалог «на полях» саммита Евразийского Экономического союза в Ереване 1 октября. Напомним, что Республика Молдова в 2018 году первой получила статус наблюдателя при ЕАЭС.