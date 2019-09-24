Игорь Додон провел встречу с президентом Эстонии (ФОТО, ВИДЕО)

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В завершение вчерашнего дня Игорь Додон встретился с Президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд. В ходе беседы глава государства выразил эстонской стороне благодарность за помощь, оказываемую Республике Молдова в имплементации демократических реформ и реализации программы «электронное управление», направленной на развитие информационных технологий в государственных учреждениях.

Кроме того, Игорь Додон высоко оценил помощь в образовательной и гуманитарной сферах.

– Отметил регулярные контакты, которые имеют место между официальными лицами обоих государств. Так, визит премьер-министра Эстонии Юри Ратаса в Республику Молдова в июне 2018 года способствовал укреплению двусторонних отношений. В связи с этим пришли к единому мнению о необходимости обмена визитами на уровне глав государств, – подчеркнул Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Вместе с тем стороны констатировали недостаточную реализацию потенциала торгово-экономических отношений между Молдовой и Эстонией и отметили важность их активизации.

– В этом же контексте я приветствовал деятельность в Молдове около 35 компаний с эстонским капиталом, чей объём инвестиций составляет около 27 млн. леев, – сообщил глава государства.