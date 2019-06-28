Игорь Додон провел встречу с послом Турции в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с Послом Турецкой Республики в нашей стране, Е.П. Гюролом Сёкменсюером. Стороны обсудили ряд вопросов двусторонних отношений, в том числе торгово-экономические связи.

– Констатировали восходящую динамику сотрудничества между нашими странами, отметив, что Республика Молдова и Турецкая Республика подписали Соглашение о стратегическом партнерстве. Поблагодарил турецкую сторону за помощь, оказываемую Республике Молдова в гуманитарной, социальной, культурной и других сферах, особенно в Гагаузской Автономии, – отметил президент на своей странице в соцсети.

Глава государства рассказал турецкому послу о последних событиях в нашей стране. Игорь Додон подчеркнул, что парламентское большинство и Правительство Республики Молдова совместно с президентом страны проводят внутреннюю и внешнюю политику, основанную на национальном консенсусе, исключив идеологические и геополитические факторы, что позволит выстроить партнерские отношения со многими странами.

В завершение встречи стороны поговорили о планируемом на осень этого года визите Президента Республики Молдова в Турцию. Напомним, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осуществил официальный визит в нашу страну в октябре 2018 года.