Игорь Додон провел встречу с послом США в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

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Глава государства провел накануне рабочую встречу с Послом Соединенных Штатов в Республике Молдова Дереком Хоганом.

Стороны обсудили целый ряд вопросов, касающихся стратегических двусторонних отношений, отметили взаимный интерес к углублению торговых связей и к реализации многих социальных, образовательных и гуманитарных проектов в Республике Молдова при поддержке американских партнеров.

В ходе беседы была также отмечена консолидированная позиция высшего руководства в части имплементации реформ, по которым страна взяла на себя обязательства, и соблюдения всех соглашений, подписанных с внешними партнерами. В связи с этим было подтверждено намерение администрации главы государства продолжать взвешенную внешнюю политику Республики Молдова.