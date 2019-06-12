Игорь Додон провел встречу с послом России в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон провел встречу с послом России в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Глава государства поздравил дипломата с главным государственным праздником – Днем России – и передал поздравительное послание Президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину.

– Заверил господина Васнецова в том, что администрация президента будет и далее прилагать усилия для укрепления стратегического партнерства с Россией, поскольку большинство населения Молдовы поддерживает такую позицию, – сообщил Игорь Додон на своей странице в соцсети. 

В продолжение беседы стороны обсудили последние внутриполитические события в нашей стране и возможные сценарии дальнейшего развития ситуации.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md