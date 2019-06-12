Игорь Додон провел встречу с послом России в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Глава государства поздравил дипломата с главным государственным праздником – Днем России – и передал поздравительное послание Президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину.

– Заверил господина Васнецова в том, что администрация президента будет и далее прилагать усилия для укрепления стратегического партнерства с Россией, поскольку большинство населения Молдовы поддерживает такую позицию, – сообщил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

В продолжение беседы стороны обсудили последние внутриполитические события в нашей стране и возможные сценарии дальнейшего развития ситуации.