Игорь Додон провел встречу с послом России в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент провел рабочую встречу с Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Стороны обсудили текущую повестку молдавско-российского стратегического партнерства, констатировали стабильное укрепление торгово-экономических и культурных связей, указали на наличие обширного потенциала для дальнейшего роста.

Игорь Додон и глава дипломатической миссии РФ в РМ высоко оценили состоявшуюся на прошлой неделе поездку в Москву правительственной делегации во главе с премьер-министром Республики Молдова Ионом Кику.

– Пришли к единому мнению о том, что многосторонняя консолидация межгосударственных связей закладывает прочную основу для достижения еще более впечатляющих результатов в 2020 году, – написал глава государства в соцсети.