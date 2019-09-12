Игорь Додон провел встречу с послом России в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Стороны обсудили текущую повестку двусторонних отношений, с удовлетворением констатировали их активизацию по важнейшим направлениям.

– Была дана высокая оценка моим недавним рабочим визитам в РФ, а также поездке министра иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Николае Попеску в Москву и его переговорам с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Подчеркнул, что эти визиты способствуют возвращению стратегического партнерства Республики Молдова и Российской Федерации на тот уровень, которого желает большинство населения нашей страны, – отметил глава государства по итогам проведенной встречи.

В продолжение диалога Игорь Додон и Олег Васнецов обсудили вопросы подготовки и проведения второго Молдавско-российского экономического форума, который пройдет в Кишиневе 19-21 сентября с участием вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Козака, руководителей регионов России и представителей крупного бизнеса обеих стран. Общее число участников составит около тысячи. Кроме того, в столице нашей страны 18-19 сентября состоится первое за три года заседание Молдавско-российской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству под сопредседательством министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Патрушева и вице-премьера Республики Молдова Василия Шовы.

– Уверен, что оба мероприятия станут удобной площадкой для углубления торгово-экономических связей, в том числе на уровне регионов двух государств, и дадут новый импульс развитию стратегического партнерства между Республикой Молдова и Российской Федерацией, – подчеркнул Игорь Додон.