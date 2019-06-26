Игорь Додон провел встречу с послом Бельгии в РМ (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с Е.П. Томасом Бэйкеландтом, Послом Королевства Бельгия в Республике Молдова с резиденцией в Бухаресте, в связи с завершением его миссии в Кишиневе. Стороны обсудили ряд вопросов по внутренней и внешней политике страны, а также по нынешнему состоянию молдавско-бельгийских отношений.

– Дал высокую оценку активной работе господина посла на протяжении его мандата, а также его вкладу в укрепление двусторонних отношений во всех областях, представляющих взаимный интерес. Выразил признательность за постоянную поддержку, оказываемую нашей стране, и отметил, что мы и далее рассчитываем на поддержку Бельгией наших усилий по модернизации и развитию Республики Молдова, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.

Кроме того, Игорь Додон затронул внутриполитическую обстановку в нашей стране, подчеркнув, что мы проходим очень важный этап для Республики Молдова, а международная поддержка и внутренний консенсус дают нам хороший шанс на развитие страны, и мы им воспользуемся в полной мере. Президент подчеркнул, что его администрация будет и далее продвигать взвешенную внешнюю политику, строя партнерские отношения со странами и на Востоке, и на Западе.

В завершение встречи Игорь Додон выразил уверенность в том, что двусторонние связи между нашими странами будут развиваться динамично и во время работы нового посла.