Игорь Додон провел встречу с послом Азербайджана в Молдове (ФОТО)

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Игорь Додон провел сегодня рабочую встречу с Послом Азербайджанской Республики в Республике Молдова Гудси Дурсун оглу Османовым по его инициативе. Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся развития двусторонних отношений, и провели обмен мнениями о пандемии, затронувшей весь мир.

Азербайджанский посол отметил, что внимательно следит за действиями руководства нашей страны, и дал высокую оценку мерам, предпринимаемым властями в борьбе с вирусом COVID-19. В этом контексте глава дипломатической миссии сообщил о том, что в это трудное время азербайджанская диаспора стоит плечом к плечу с молдавским народом и готова поддержать власти нашей страны в реализации социальных проектов, начатых Президентом Республики Молдова.

Игорь Додон поблагодарил азербайджанскую сторону за открытость и солидарность. Глава государства подчеркнул, что этот кризис, с которым столкнулось всё человечество, можно преодолеть только совместными усилиями.

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