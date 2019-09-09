Игорь Додон провел встречу с Ириной Влах (ФОТО, ВИДЕО)

Президент Молдовы Игорь Додон обсудил сегодня ряд важных вопросов, касающихся социально-экономического развития Гагаузской автономии, с башканом Ириной Влах.

– Глава автономии проинформировала меня о скором завершении строительства Культурно-образовательного комплекса в Чадыр-Лунге, возводимого азербайджанским Фондом им. Гейдара Алиева. Сдача объекта в эксплуатацию должна состояться до конца текущего года, на его открытии ждем доброго друга нашей страны – Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Кроме того, в Комрате турецкие партнеры готовят площадку под возведение нового стадиона. Для начала строительства необходимо освобождение ввозимых строительных материалов от таможенной пошлины. Отметил, что на ближайшем заседании парламента фракция Партии социалистов выйдет с соответствующим законопроектом, и я подпишу его в самые сжатые сроки, – сообщил Игорь Додон на своей странице в соцсети по итогам проведенной беседы.