Игорь Додон провел встречу с Ириной Влах (ФОТО, ВИДЕО)

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Глава государства провел рабочую встречу с башканом Гагаузской автономии Ириной Влах. Они обсудили текущие вопросы социально-экономической жизни региона, включая подготовку бюджета на 2020 год, реализацию социальных проектов, среди которых проектировка и строительство нового футбольного стадиона в Комрате при поддержке турецких партнеров.

Ирина Влах рассказала о разработке плана мероприятий, приуроченных к 25-летию принятия Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз-Ери)» от 23 декабря 1994 года. Игорь Додон поддержал эту инициативу башкана автономии и принял решение оказать всестороннюю поддержку мероприятиям, которые пройдут под патронатом главы государства.

– Кроме того, заверил госпожу Влах в том, что администрация президента сделает всё возможное для принятия Парламентом Республики Молдова в срок до 23 декабря пакета из трех законопроектов, уточняющих особый правовой статус автономии, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.