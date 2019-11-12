Игорь Додон провел встречу с Ионом Чебаном. Президент призвал нового градоначальника стать мэром для всех (ВИДЕО, ФОТО)

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Во вторник президент Молдовы провел рабочую встречу с мэром муниципия Кишинев Ионом Чебаном. Глава государства поздравил его с избранием на эту важную и ответственную должность.

Игорь Додон отметил, что результат, полученный Ионом Чебаном, – большая победа, но и большой вызов. Он призвал нового градоначальника стать мэром для всех, как он и обещал.

– Выразил сожаление в связи с тем, что на протяжении многих лет у Кишинева были только политически ангажированные мэры, что препятствовало развитию столицы. Попросил исключить политические дискуссии из деятельности мэрии, чтобы усилия команды были сосредоточены на решении существующих проблем, поскольку накопилось много работы, а жители столицы ждут результатов. Призвал Иона Чебана рассмотреть возможность имплементации ряда крупных инфраструктурных президентских проектов, а именно: строительство кольцевой дороги вокруг Кишинева, реабилитация дорог в столице и т.д. Уверен, что мы найдем необходимые источники финансирования для реализации этих проектов, – сообщил Додон по итогам проведенной встречи.

В свою очередь, Ион Чебан поблагодарил за доверие и поддержку, подтвердив, что мэрия больше не будет платформой для политических дебатов и станет эффективным институтом, который сосредоточится на реализации предложенной программы.